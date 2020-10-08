Трамп приступил к работе в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп вернулся в свой рабочий кабинет в Белом доме. До этого президент Соединенных Штатов находился в самоизоляции в жилом крыле Белого дома.

По словам лечащего врача президента США Шона Конли Трамп чувствует себя хорошо и у него обнаружены антитела к коронавирусу. «Результаты осмотра и основные показатели жизнедеятельности, в том числе уровень насыщения кислородом и дыхательный ритм, по-прежнему в норме и стабильны. У него нет повышенной температуры уже четыре дня и не было никаких симптомов болезни в течение последних суток. С момента госпитализации у него не возникало необходимости в дополнительной подаче кислорода», – сказал Шон Конли.

5 октября Трамп был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, куда он был доставлен 2 октября для лечения от COVID-19.