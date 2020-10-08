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Универсиет Джона Хопкинаса: в мире более 36 млн инфицированных COVID-19

Москва, 08.10.2020
  • Универсиет Джона Хопкинаса: в мире более 36 млн инфицированных COVID-19

ТАСС

Как сообщает проект университета Джона Хопкинса на утро 8 октября в мире насчитывается более 36 млн заболевших коронавирусной инфекцией. По уточненным данным за все время эпидемии заразились 36 068 991 человек. Число безвозвратных потерь достигло 1 054 537 пациентов.

На первом месте мирового антирейтинга по заболеваемости коронавирусом продолжают оставаться США, где уже 7,5 млн случаев. Индия закрепилась на второй позиции, в стране нарастающим итогом выявлено 6,8 млн зараженных, Бразилия замыкает топ-3 - 5 млн случаев.

Россия продолжает занимать четвертое место в мире по заболеваемости, в стране за время эпидемии выявлено более 1,2 млн заболевших. По числу летальных исходов от COVID-19 также лидирует США  -  почти 212 000. На втором месте по числу смертей от ковид находится Бразилия - 148 000 и Индия на третьей позиции - 105 000.

В России нарастающим итогом по данным на 7 октября выявлено 1 248 619 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 995 275 пациентов, скончались 21 865 пациентов. В России 6 и 7 октября фиксировался прирост более 11 тыс. новых случаев.

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