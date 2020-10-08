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Успеть занять, пока есть возможность

Москва, 08.10.2020
Министерство финансов стремится занять по максимуму и даже впервые в этом году на аукционе решило удовлетворить заявки ниже рынка. Почему ведомство так спешит — какие риски на горизонте?
#Финансы
#Рынок ОФЗ
#Экономика
  • Успеть занять, пока есть возможность

У возглавляемого Антоном Силуановым министерства серьезный вызов — за квартал привлечь с рынка 2 триллиона рублей

Антон Новодережкин/ТАСС

Министерство финансов поставило себе непростую задачу — занять за четвертый квартал 2 триллиона рублей для покрытия дефицита бюджета. Уже на первых в этом квартале аукционах продали ОФЗ на рекордную за всю историю сумму — 346 миллиардов рублей.

Пятилетние классические бумаги с постоянным купоном продали на весь запланированный объем в 30 миллиардов рублей. Но куда более интересные события развивались на другом аукционе, где инвесторам были предложены бумаги с плавающей ставкой. Этот аукцион был безлимитным, поэтому все зависело от спроса, а он оказался на редкость высоким. 

Всего удалось собрать заявки на 316,3 миллиардов рублей, при этом Минфин решил удовлетворить почти все, даже те, которые требовали премии к рынку. Это очередной раз подтверждает, что Минфин не хочет упускать возможность и старается занять столько, сколько возможно. 

Это понятно, квартальный план в 2 триллиона - это настоящий вызов. За весь прошлый год — правда, тогда еще не было никакой пандемии, —Минфин занял значительно меньше. 

Главный вопрос заключается в том, кто все эти участники, которые приносят деньги на аукционы в таком объеме. Финансисты утверждают, что, как и на многих других аукционах в этом году, основной объем заявок приходит от достаточно узкого круга крупных игроков. Скорее всего, это, в первую очередь, госбанки. 

К примеру, Сбербанк только в сентябре вложил в облигации федерального займа почти полтриллиона рублей. Для банков это не проблема, они могут прийти на аукционы Центробанка и заложить эти бумаги.

При этом на российском финансовом рынке в целом ситуация весьма противоречивая.

Вторичный рынок выходит в плюс

 

С одной стороны, с лета мы видим стремительное падение курса национальной валюты и сильное снижение на фондовом рынке, с другой — на вторичном долговом рынке начала проявляться положительная динамика. 

Сводный индекс гособлигаций РФ RGBI с начала месяца неуклонно растет и торгуется на максимумах с 20-х чисел сентября. 

Сейчас никто из экспертов не говорит об интересе нерезидентов к российскому рынку, но и массового ухода иностранных инвесторов в последнее время не видно — основные продажи гособлигаций прошли еще летом, и статистика это зафиксировала.

Вполне возможно, продавцов уже не осталось, поэтому давление на цены на вторичном рынке иссякло. При этом покупки локальных игроков позволяют котировкам на ОФЗ двигаться вверх. Для Минфина, в его стремлении занять как можно больше, такая динамика, безусловно, позитивна. Ведь чем выше цены, тем ниже доходность, то есть меньше стоимость заимствования. 

Санкции

 

Вместе с тем, нельзя не отметить существенные риски, с которыми финансовое ведомство сталкивается в настоящий момент. 

В первую очередь это, конечно, санкционная риторика. Только на этой неделе несколько европейских стран призвали к введению санкций в отношении России, правда, речь в основном идет об адресных санкциях, а не об ограничениях, касающихся финансовых рынков или каких-то секторов экономики. 

Но это лишь на данный момент. Многое зависит от итогов выборов президента США. Кандидат Джон Байден не слишком дружественно настроен по отношению к России и не раз прямо обещал ввести санкции в случае своей победы. 

При этом на данный момент именно Байден лидирует в предвыборной гонке, увеличивая отрыв от Трампа. 

Все это создает дополнительные угрозы для амбициозного плана заимствований российского Минфина. И это уже не говоря о второй волне коронавируса, которая уже вынуждает власти различных стран вводить некоторые экономические ограничения. Так что и на внешних рынках стабильность может в одночасье превратиться в бурю. 

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