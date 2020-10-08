В Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в России

Руководитель пресс-службы главы президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса CJVID-19 в Россию, выразив серьёзную обеспокоенностью ростом числа новых заболевших.

По словам представителя Кремля, статистика является не только поводом для серьезной обеспокоенности, а главное – поводом для внутренней мобилизации, каждого человека, передаёт РИА Новости.

«Если каждый из нас не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то статистика по заболевшим будет только ухудшаться. И тогда уже руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что на основе уроков марта – мая была осуществлена мобилизация и перестройка российской системы здравоохранения под потребности эпидемии, что сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. В этой связи он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, приуроченный ко дню памяти преподобного Сергия Радонежского.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», - говорится в послании патриарха настоятелю и братии Троице-Сергиевой.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 11 493 новых больных коронавирусом.

Всего к утру 8 октября общее число заболевших COVID-19 в России достигло 1 260 112. За время эпидемии от COVID-19 излечилось 1 102 329 (+7 054), активных случаев – 235 727 (+4 248). Жертвами коронавируса в России стали 22 056 человек (+191).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3 323 новых инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+461), Подмосковье (+433), Ростовская область (+261) и Нижегородская область (+194).

Заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – 11 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.