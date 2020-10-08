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Власти Москвы примут решение о новых ограничениях из-за COVID-19 на следующей неделе

Москва, 08.10.2020

Власти Москвы могут принять решение о новом пакете ограничительных мер в российской столице из-за коронавируса. Но сделано это будет не раньше следующей недели. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник, ситуация с распространением инфекция в городе неоднозначная, что требует взвешенного анализа эффективности уже принятых мер и целесообразности нового ограничительного пакета.

По словам собеседника агентства, решения, скорее всего, будут приниматься на следующей неделе, по эпидемиологической ситуации. При этом он подчеркнул, что важным фактором станет сознательность жителей Москвы.

«Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, строгое соблюдение рекомендованного домашнего режима для пожилых горожан, удалённая работа для трети сотрудников столичных предприятий, загруженность метро и дорог – всё это будет анализироваться при принятии решений о возможном ужесточении ограничительных мер в Москве», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что меры, которые предприняты сегодня в России для профилактики новой коронавирусной инфекции, недостаточные. Он подчеркнул, что граждане продолжают игнорировать меры безопасности, в том числе масочный режим в общественных местах.

«С медицинской точки зрения ограничительные меры недостаточные. Посмотрите на метро, на магазины и так далее, это что за безобразие такое, никто маски не носит», – отметил Авдеев, добавив, что дополнительные меры необходимы.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 11 493 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 8 октября общее число заболевших COVID-19 в России достигло 1 260 112. За время эпидемии от COVID-19 излечилось 1 102 329 (+7 054), активных случаев – 235 727 (+4 248). Жертвами коронавируса стали 22 056 человек (+191).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3 323 новых инфицированных. Далее следуют Петербург (+461), Подмосковье (+433), Ростовская область (+261) и Нижегородская область (+194).

Заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – 11 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф

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