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Во Франции зафиксирован очередной рекорд по заражению коронавирусом

Москва, 08.10.2020

Во Франции 7 октября зафиксирован очередной рекорд новых случаев выявления коронавируса SARS-CoV-2 – 18700 заражений. Предыдущее самое высокое суточное значение по выявлению коронавируса было зафиксировано 3 октября – 16 972 случаев.

В Париже запрещена работа спортивных и развлекательных заведений. В Марселе власти закрыли все бары и рестораны. В Лионе закрылись фитнес-клубы, а работа баров и ресторанов ограничена по времени.

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон допустил возобновление «точечного жесткого карантина» в стране. Возможны закрытия общественных заведений и ограничения на собрания, заявил он. Макрон сказал, что ограничения не будут общими и будут приниматься с учетом ситуации в каждом конкретном регионе. Однако вопрос о закрытии промышленных предприятий президентом Франции даже не поднимался.

В конце марта 2020 года, когда французские власти ввели жесткий карантин в стране, когда количество ежесуточных заражений коронавирусом не превышало 8 тыс в сутки. По итогам второго квартала 2020 года из-за введенного карантина и вынужденной остановки экономики страны ВВП Франции упал на 13,8%.

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