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Центробанки начали распродавать золото после рекордного ралли

Москва, 08.10.2020
#Драгметаллы
#Экономика
  • Центробанки начали распродавать золото после рекордного ралли

EPA

Впервые за последние полтора года центральные банки стали в августе продавцами золота, сообщает Financial Times. Это очередное свидетельство смены тенденций – после рекордного ралли спрос на драгоценный металл замедлился.

В целом в последний летний месяц центробанки продали, по данным Всемирного золотого совета (WGC), 12,3 тонны золота. Перемены начались сразу после того, как золото достигло в начале августа рекордной цены – 2070 долларов за тройскую унцию. За прошедшее после этого время его цена опустилась более чем на 8% до 1890 долларов за унцию. Тенденция отражает уход с рынка крупных игроков по мере того, как государства ищут ресурсы для борьбы с коронавирусным кризисом.

«Центральные банки во всем мире испытывают сильное давление из-за дефицита ликвидности,- объясняет аналитик Natixis Бернард Дадах.- Сейчас не время собирать золото, больницам нужны деньги».

Возглавляет список продавцов Узбекистан, главный банк которого продал в первые восемь месяцев текущего года желтого металла на 5,8 млрд долларов.

Покупки золота центробанками не главный фактор его рекордного ралли в первой половине года. Больше всего своим резким ростом цена золота обязана рекордному спросу у биржевых инвестиционных фондов (ETF), специализирующихся на золоте. В 2020 году инвесторы вложили в золотые ETF уже более 60 млрд долларов.

Тем не менее, и центробанки в немалой степени способствовали рекордному росту цен. Они купили в этом году, по оценкам экономистов WGC, от 200 до 300 тонн золота примерно как минимум на 13 млрд долларов в текущих ценах.

Нынешние распродажи последовали за рекордными годами закупок. Больше всего золота центробанки купили в 2018 году – 651,5 тонны. Это максимум за последние полвека, с 1971 года. В прошлом году закупки золота главными банками составили 650 тонн. Главной причиной его рекордных приобретений, в котором особенно преуспели Россия, Турция и Казахстан, является желание увести свои резервы подальше от доллара.

Российский главный банк сообщил в марте, что в апреле перестанет покупать золото в больших количествах. За последние пять лет Банк России купил золота приблизительно на 40 млрд долларов.

В этом году ни разу не сообщил о закупках золото и китайский центробанк - People’s Bank of China. Турция же продолжает приобретать золото и в 2020 году. На данный момент она лидирует в списке главных покупателей желтого металла в этом году со 194 тоннами, которые в текущих ценах стоят порядка 12,9 млрд золота. Сейчас на долю золота приходятся, по данным WGC, 49% его активов.

Высокие цены на золото в этом году ударили по спросу на золотые слитки. Традиционные покупатели золота Индия и Китай снизили закупки. Сейчас инвесторы выбирают для инвестиций укрепившийся доллар США. Укрепление доллара повышает цену золота в других валютах.

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