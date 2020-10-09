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Академик рассказал, как защититься от коронавируса в общественном транспорте

Москва, 09.10.2020

Медицинская маска поможет снизить возможность заражения коронавирусной инфекцией в транспорте, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок», - рассказал академик. Он рекомендует оставаться в медицинской маске и желательно одноразовых перчатках в течении всей поездки в транспорте.

«Если вы вдруг забыли перчатки - как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки», – советует Вадим Покровский. Можно открыть окно в салоне транспорта, поскольку циркуляция воздуха помогает снизить вероятность заражения, добавил академик.

«Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса», - продолжил Покровский. Он добавляет, что все должно быть в разумных пределах, и главное при проветривании не простудиться.

Соблюдение социальной дистанции также часто помогает избежать заражения, если есть возможность нужно соблюдать и эту меру, продолжил академик.

«В часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски», – уверен Вадим Покровский. Еще лучше, по его словам, ходить пешком, что полезно во всех отношениях.

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