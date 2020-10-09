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Акции дня: «торги» «Норникеля» с Росприроднадзором повышают котировки

Москва, 09.10.2020
#Рынок акций

Бумаги одного из крупнейших горно-металлургических предприятий РФ компании «Норильский никель» пошли вверх на фоне новостей о затратах группы на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. За дневную сессию акции подорожали на +3% до 19 462 рубля за бумагу.

В пятницу «Норникель» направил в Росприроднадзор документы о затраченных средствах на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3 для их учета при взыскании штрафа. Из документов в том числе следует, компания среди прочего закупала три спиннинга, 6 блесен, набор пивных кружек, 2 лески, катушки безынерционные. Ведомство и компания расходятся в оценках ущерба от аварии. Ранее «Норникель» оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска в 21,4 млрд рублей против оценки Росприроднадзора в 148 млрд руб. 

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,43% до 2834,09 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,48% до 1164,34 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:45 мск составила 43,09 долларов за баррель (-0,58%). Российская валюта укреплялась – 76,83 рублей за доллар.

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