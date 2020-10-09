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Армения и Азербайджан могут уже сегодня заключить перемирие

Москва, 09.10.2020

В пятницу, 9 октября стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирием. Как передаёт Agence France-Presse со ссылкой на свой источник в Елисейском дворце, договор о перемирии между Ереваном и Баку может быть подписан сегодня вечером или в субботу. Также агентство утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон накануне визита руководителей внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Москву провёл телефонные переговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Кроме того, другой источник AFP рассказал, что в настоящее время ведется работа по возобновлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Между тем в Кремле заявили, что не владеют информацией о возможном заключении перемирия между Ереваном и Баку. В тоже время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов, сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху на уровне глав МИД начнутся в Москвесегодня в 15:00 мск.

Накануне стало известно, что российский президент Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации по ситуации в Карабахе. Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в Баку и Ереване подтвердили своё участие в консультациях в Москве.

Напомним, столкновения на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября, после чего обе стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в провоцировании конфликта: премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что ее ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. В Баку же заявили, что ВС Азербайджана только предпринимает ответные меры на действия армянской стороны на линии соприкосновения.

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