Дания заявила о готовности поддержать санкции против РФ из-за Навального

Дания поддержит санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, предложенные Францией и Германией своим партнерам по Евросоюзу, заявил министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей», - сказал он, имея ввиду круг лиц причастных, по мнению ЕС к инциденту с российским оппозиционером.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров, заявил на пресс-конференции 9 октября, что Москву не удивляют решения подобного рода в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Лавров анонсировал принятие санкций на обсуждении данного вопроса на предстоящей в понедельник, 12 октября, встрече ЕС.

«То, что будут объявлены санкции, как анонсируется, без доказательств и завершения расследования, на котором настаивают Германия и другие страны ЕС, это нас не удивляет», - сообщил дипломат журналистам. Он напомнил, что с подобным Москва уже сталкивалась в деле с «отравлением в Солсбери».

Лавров еще раз подчеркнул, что без предоставления фактов Россия не может начать расследование по инциденту с Навальным.