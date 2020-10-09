Дуров опроверг заявление Apple

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров настаивает на том, что Apple требовала закрыть телеграм-каналы белорусской оппозиции. «Apple опубликовала заявление, в котором говорится, что они не хотят, чтобы мы отключили три канала, которыми управляют белорусские протестующие, а только конкретные сообщения, «раскрывающие личную информацию». Эта хитрая формулировка игнорирует тот факт, что такие каналы, как @karatelibelarusi и @belarusassholes, полностью состоят из личной информации насильственных угнетателей и тех, кто помогал фальсифицировать выборы», – написал Дуров в своем телеграм-канале.

Ранее Дуров заявил о требовании Apple закрыть три канала и предположил, что они будут заблокированы в операционной системе iOS. В ответ компания Apple заявила, что не требовала от администрации мессенджера Telegram удалять белорусские каналы, а попросила предпринять действия по удалению персональных данных, которые были размещены без согласия этих лиц.