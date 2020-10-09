Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах в Москве

Армения и Азербайджан приняли приглашение президента РФ Владимира Путина и подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве. Переговоры пройдут сегодня, 9 октября, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подтвердила, что в настоящее время идет активная подготовка к этому мероприятию.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», - сообщила Захарова.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уже направляется в Москву, сообщили агентсву РИА «Новости» в посольстве республики.

«Министр едет в Москву», - сказал представитель дипмиссии.

Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана на консультации по ситуации в Карабахе.

Ранее СМИ сообщили, ссылаясь на высокопоставленные источники в армянском правительстве о том, что Армения и Азербайджан, которые ведут бои в Нагорном Карабахе, могут заключить перемирие, поскольку стороны «достигли договоренности при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Основной причиной данного решения источники называют улучшение позиций Баку в зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха.

Столкновения на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября, после чего обе стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в провоцировании конфликта: премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что ее ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Со своей стороны Баку заявил, что ВС Азербайджана только предпринимает ответные меры на действия армянской стороны на линии соприкосновения.



