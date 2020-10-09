Премьер Армении заявил о гуманитарной катастрофе, которая грозит Карабаху

Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству AFP. Военные действия Баку и Анкары направлены не только против Карабаха, но и против Армении, уверен армянский премьер.

При этом, он заявил, что Ереван готов возобновить переговоры по урегулирования ситуации в Карабахе в соответствии с заявлениями Минской группы и назвал условие для мирного урегулирования конфликта.

«Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан», - заявил политик.

Ранее СМИ сообщили, что глава премьер Армении посетил Нагорный Карабах и провел там совещание с военными.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан приняли приглашение президента РФ Владимира Путина и подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве. Переговоры пройдут сегодня, 9 октября, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подтвердила, что в настоящее время идет активная подготовка к этому мероприятию.