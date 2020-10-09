В Конгрессе США считают, что у IT-гигантов слишком много власти

На этой неделе опубликован 449-страничный доклад Палаты представителей Конгресса США деятельности четырех крупнейших IT-компаний планеты и США. Если коротко, то конгрессмены обвиняют Amazon, Google, Facebook, Apple в монополизме и злоупотреблении своей властью и дают рекомендации, как можно попытаться исправить ситуацию.

Выводы юридического комитета Палаты представителей базируются на данных, собранных у действующих и бывших сотрудников IT-компаний, а также у пользователей их услуг, торговцев, разработчиков и других заинтересованных лиц. Журналисты по закону не имеют права вызывать объекту своих расследований повестками в отличие от законодателей. Они воспользовались этим правом и получили много документов и фактов, раскрывающих подход IT-гигантов к конкуренции и то, как айтишники пытаются ее ограничить и подавить.

Например, благодаря сотрудникам Facebook удалось лучше понять, как выглядит изнутри компании приобретение Instagram. От сотрудников Amazon авторы доклада узнали, к примеру, что компания называет продавцов на своей платформе «внутренними конкурентами», а также то, что скорее всего представители Amazon лжесвидетельствовали, заявляя Конгрессу, что они не используют личные данные продавцов для разработки конкурирующих продуктов.

Что касается Apple, то члены юридического комитета Палаты представителей встретились с его бывшим директором и поговорили с ним об App Store. Они узнали от него, что Apple использовала App Store как оружие против конкурентов.

Больше всего места в докладе уделено Google. Законодатели узнали, что компании подчищала сайты конкурентов, чтобы получить преимущество, создать «экосистему взаимосвязанных монополий» при помощи поиска, рекламных объявлений, карт и так далее.

В результате расследования законодатели сейчас намного лучше, чем раньше понимают, как IT-гиганты стремятся получить преимущество над конкурентами.

При помощи всех материалов и доказательств нарушений правил справедливой конкуренции конгрессмены предлагают рекомендации для исправления ситуации. К примеру, юридический комитет Палаты представителей рекомендует регулирующим организациям считать слияния, проводимые крупными платформами, действиями, направленными против справедливой конкуренции. Они предлагают обязать участников таких слияний доказывать, что их действия не навредят конкуренции.

Законодатели также предлагают препятствовать доминирующим платформам ставить в более выгодное положение свои сервисы и требовать от них предлагать по-настоящему равные условия деятельности для всех участников рынка.

Нелишним авторы доклада считают и требование от доминирующих на рынке компаний делать их услуги совместимыми с конкурентами и разрешать пользователям переводить их данные.

Однако маловероятно, что даже эти логичные и полезные для борьбы с нарушениями справедливой конкуренции рекомендации в ближайшем времени могут стать законами, обязательными для исполнения, и помочь исправить неблагоприятное положение.

В этом году разделенный на два лагеря Конгресс фактически бездействует. Чего стоит хотя бы неспособность принять важнейшую для страны программу помощи десяткам миллионам американцев, пострадавших от пандемии.

Авторы доклада открыто пишут, что не рассчитывают на принятие каких-нибудь законов по их рекомендациям в этом году.