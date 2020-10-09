Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

Вечером в четверг рубль уверенно вырос к основным резервным мировым валютам. Так, к закрытию основной торговой сессии Мосбиржи курс доллара составил 77,48 руб. что сразу на 54,25 коп. ниже уровня закрытия среды. Ещё больше подешевела единая валюта ЕС – евро по данным на 19:00 торговался по 91,10 руб., потеряв за сутки 72,75 коп.

Таким образом, нацвалюта солидно прибавила к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков и благодаря дорожающей нефти. При этом рубль фактически проигнорировал появившиеся новости о возможном введении новых антироссийских санкций со стороны ряда европейских государств. Эксперты объяснили, что эти риски уже заложены в курсе нашей валюты.

Как отметил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», вчерашний день рубль провёл в лидерах среди всех валют EM. В частности, отрицательную динамику показывали в четверг мексиканское песо, бразильский реал, турецкая лира, индийский рупий, а также южноафриканский рэнд.

«Зато нацвалюта демонстрировала уверенный рост, причём в обеих парах. При этом заметно укрепляться рубль стал только в начале второй половины дня, опустив «американца» в коридор 77,30-77,40. Таким образом, пара доллар-рубль в четверг пробила минимум за последнюю неделю», – сказал эксперт.

Кравченко считает, что основную поддержку наша валюта получала накануне с нефтяного рынка, где котировки на сорт Brent рванули выше 43 долл. за бочку.

«Правда, ближе к вечеру доллар немного отыграла потери, благодаря своему укрепления на глобальных валютных площадках. В частности, индекс доллара перешёл к росту после выхода данных по американскому рынку труда, где число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось выше, чем это ожидали рынки, что в целом поубавило разыгравшийся было аппетит глобальных игроков к рисковым активам», – резюмировал он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка также заявил, что в четверг рубль прилично вырос к основным мировым валютам, прежде всего, благодаря нефти сорта Brent, контракты которой на фоне приближающегося в Мексиканскому заливу урагану «Дельта» поднялись в цене выше 43 долл. за баррель, чего уже давно не наблюдалось

«Мы прогнозируем, что в последний день этой рабочей недели пара доллар-рубль будет продвигаться в верхнюю половину коридора 75,00-80,00 руб.», – отметил эксперт.

Но, по мнению Зварича, не всё так гладко, как это сейчас может показаться. Он опасается, что стоимость нефти вновь понизится.

«Наблюдавшиеся долгое время смещение баланса в сторону предложения, а также слабый спрос на сырьё в условиях возможной второй волны COVID-19 может привести к возвращению Brent ниже отметки в 42 долл. Не помогают пока рублю и откровенно слабые курсы валют развивающихся стран, которые вовсю снижаются из-за ослабления интереса инвесторов к риску. В результате всего этого, доллар почти наверняка удержится на отметке в 77,50 к рублю с попытками возобновления роста. Однако пока мы не видим поводов для закрепления этой пары выше 80,00, которая к концу года, как мы прогнозируем уйдёт даже ниже 75,00», – считает Зварич.

Константин Бушуев из «Открытие Брокер» подчеркнул, что в четверг, несмотря на вербальные интервенции, рубль выглядел очень уверенно.

«Российская валюта с начала этого месяца периодически бьёт по доллару. Хотя если брать период с июня по октябрь, то рубль пока ещё формально находится в краткосрочном тренде ослабления. Но мы уже можем наблюдать предпосылки для слома этой неприятной тенденции», – сказал эксперт.

Помимо укрепляющихся цен на «чёрное золото» вчера, как напомнил Бушуев, рубль поддержали усилившиеся в этом месяце продажи валюты со стороны российского Минфина.

«Кроме того, на стороне рубля сейчас такие факторы, как старт продаж валюты от сделки по Сбербанку со стороны российского регулятора, а также указания ЦБ государственным компаниям о сокращении их избыточных валютных резервов. Всё это в совокупности может в среднесрочной перспективе помочь национальной валюте ещё немного укрепиться», – предположил он.

В свою очередь в Сбербанке озвучили свой новый прогноз по курсу рубля на ближайшие недели. Аналитики Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB напомнили, что в последние сессии национальная валюта сумела восстановиться и закрепиться около уровня 78,00 в паре с долларом, а амплитуда колебаний обменного курса уменьшилась. По их мнению, этому способствовали рост мировых цен на «чёрное золото» и ослабление доллара на рынке Forex.

При этом как пояснили в крупнейшей кредитной организации страны, сильная волатильность рубля постепенно угасает.

«А это говорит о том, что на перспективу ближайших 15-20 дней пара доллар-рубль будет находиться возле отметки 78,00», – уверенны в Сбербанке.