Лукашенко обратился к гражданам Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к гражданам страны с призывом сплотиться, а к представителям власти – не допустить разгула преступности. Как подчеркнул глава государства, люди на состоявшихся в августе выборах голосовали за мир и порядок, передаёт Sputnik Беларусь.

При этом президент пояснил, что в Белоруссии – правовое государство. Поэтому нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то решил, что в этих условиях закон в стране не работает.

«Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа, – подчеркнул Лукашенко. – Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть белорусского общества, которая находится между властью и оппозицией».

Президент отметил, что большинство белорусов хотят стабилизации, некоторые из них пока не определились.

«В этой связи надо им дать четкий ориентир дальнейшего развития ситуации в стране. Если мы хотим зваться единым народом, если мы единая нация, то мы должны сплотиться и выстоять», – резюмировал Лукашенко.