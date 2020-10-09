Лукашенко рассказал, как спас Тихановскую

Александр Лукашенко заявил о том, что спас кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, которую якобы хотели сжечь вместе с ее избирательным штабом во время акций протеста. По словам Лукашенко Тихановская позвонила министру внутренних дел Юрию Караеву и попросилась на прием. «Просьба была одна. Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси, будет беда. Мы понимали. Я дал распоряжение, мы под охраной, по ее желанию, с людьми, которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли ее в Литву, к детям. Когда она сказала, что у нее нет денег там прожить, я распорядился, чтобы с госпредприятия взяли 15 тыс долларов и ей отдали. «Большое спасибо вам!» На шею, плакала», – рассказал Лукашенко на совещании с силовиками.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.