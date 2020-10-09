На экс-президента Киргизии Атамбаева было совершено покушение

Автомобиль бывшего президента Алзамбека Атамбаева был обстрелян неизвестными из огнестрельного оружия на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Атамбаев обвинил в покушении на него мафиозные группировки и бывшее руководство страны. «Они думают как – Атамбаева убить и все разбегутся... Я буду с народом», – заявил экс-президент Киргизии.

Атамбаев занимал должность президента Киргизии с 2011 по 2017 год. 8 августа 2019 года экс-президент был задержан по обвинениям в незаконном обогащении, незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также в убийстве бойца спецназа во время штурма резиденции Атамбаева в 2019 году. 23 июня 2020 года суд экс-президента приговорили к 11 годам тюрьмы. 6 октября, на фоне массовых протестов оппозиции, Атамбаев был освобожден из тюрьмы.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера. Оппозиция заявила о фальсификации итогов голосования. В Бишкеке начались массовые акции протеста, в ходе которых сторонники оппозиции захватили здание парламента и администрацию президента Киргизии. Премьер-министр и спикер парламента Киргизии объявили о своей отставке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков скрылся в неизвестном направлении, но через своего пресс-секретаря заявил о готовности к переговорам со всеми политическими силами.