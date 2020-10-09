На Украине открывают временные госпитали для больных COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19. Министр сказал, что с начала эпидемии увеличили количество было увеличено с 12 тыс. до 37 тыс.

«У нас занята 21 тыс. коек. Представьте себе, что, если бы количество койкомест в больницах оставалась такой же, как было весной, это были бы десятки тысяч смертей. Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID», – заявил Степанов в видеообращении к украинцам.

3 марта на Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. На 12 марта на Украине было три подтвержденных случаев заражения коронавирусом, но правительство решило ввести карантин на всей территории Украины с закрытием ресторанов, кафе, клубов, непродовольственных магазинов, всех учебных и спортивных заведений, частичной остановкой общественного транспорта и закрытием внешних границ.

7 октября на Украине было зафиксировано 5397 новых случаев заражения коронавирусом. В стране работают все предприятия общественного питания, спортивные и учебные заведения.