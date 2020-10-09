Названа дата возможного возвращения Трампа к публичным мероприятиям

Заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к публичным мероприятиям предположительно, в субботу, 10 октября, говорится в заявлении лечащего врача Трампа Шона Конли. Документ опубликован на личной странице в твиттер пресс-секретаря Белого дома Кейли МакЭнани.

«Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время», — написал Конли. Также врач отметил положительную реакцию Трампа на лечение.

Ранее президент США отказался участвовать в виртуальных дебатах со своим соперником от Демократической партии на предстоящих 3 ноября выборах Джозефом Байденом. Действующий американский президент заявил в эфире телеканала Fox News, что данный формат является «пустой тратой времени». Второй раунд предвыборных дебатов между кандидатами на пост президента США Трампом и Байденом должен был состояться в Майами 15 октября. Первые дебаты прошли 29 сентября. Чуть позже, 2 октября, стало известно о положительном анализе на коронавирус у президента США и его супруги. В тот же день они были госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. 8 октября в своем видео обращении, опубликованном на личной странице в твиттер, Трамп сообщил, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад».