Нефтяное ралли на фоне второй волны коронавируса

Рынок нефти нашёл силы оправиться от сентябрьского нокдауна.

Котировки на нефть марки Brent продемонстрировали настоящее ралли и перешагнули отметку в 43 доллара.

Казалось бы, еще неделю назад ситуация на рынке была диаметрально противоположной. Трейдеры отыгрывали негативное влияние второй волны коронавируса на спрос. Да и в целом за сентябрь падение цен составило около 15%.

Но ситуация очень быстро меняется, и акцент сместился совсем на другие факторы, которые как раз сложились в единую мозаику, что и стало главным катализатором роста.

Это и сезон ураганов в США и, конечно, забастовки в нефтяном секторе Норвегии.

Штаты активно работают в Мексиканском заливе, но сейчас из-за урагана компании вынуждены эвакуировать сотрудников и останавливать работу. Для рынка это существенные потери, пусть они и носят временный характер. Объем добычи сократится примерно на полтора миллиона баррелей в сутки.

Что касается Норвегии, то там профсоюзы, выступая от лица рабочих, требуют увеличения зарплат, а также равных условий труда для работающих на добывающих вышках на материке и морских платформах.

Забастовки охватили уже 6 нефтяных месторождений в стране, и есть риск, что их число увеличится до десяти. По оценкам экспертов, из-за этих событий поставки рухнули почти на четверть, а это около миллиона баррелей в сутки. Более того, нельзя исключать, что остановка производства коснется и крупнейшего в Европе месторождения Johan Sverdrup — оно находится в Северном море.

Таким образом, мировой рынок нефти уже теряет порядка 2 миллионов баррелей в день — слишком значительная цифра, чтобы трейдеры оставили ее без внимания. И именно поэтому мы наблюдаем столь бурный рост котировок. Рано или поздно ураганы и забастовки закончатся, поэтому спекулянты спешат отыграть эту историю с максимальным для себя эффектом.

Подлила масла в огонь публикация The Wall Street Journal о том, что ОПЕК+ планирует ужесточить параметры сокращения добычи с января. Изначально планировалось увеличить добычу, но из-за второй волны коронавируса такие планы якобы пришлось отложить. ОПЕК+ опасается, что на фоне повторной вспышки пандемии и частичных локдаунов спрос на топливо снова снизится. Впрочем, пока эта информация не подтвердилась, но рынку и этого оказалось достаточно.

Стоит отметить, что ОПЕК+ в своих оценках вряд ли обращает внимание на такие временные факторы, как забастовки и ураганы.

А вторая волна вируса действительно может оказать крайне негативное влияние на спрос. Да, скорее всего полностью закрывать экономику, как это было весной, никто не будет. Однако власти повсеместно вводят различного рода ограничения, например, обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.

И эти факторы только на первый взгляд выглядят незначительными. Но многие не захотят лететь на самолете, если им на протяжении полета, особенно дальнего, придется испытывать дискомфорт. Это касается и другого рода активностей.

В конце концов, любые ограничения и опасения заразиться не идут на пользу экономике, а значит, потребление топлива в той или иной мере будет снижаться.

Именно поэтому текущий оптимизм на рынке нефти может иметь очень краткосрочный характер, после чего нельзя исключать нового витка снижения цен на углеводороды.