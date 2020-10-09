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Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с голодом

Москва, 09.10.2020

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе за борьбу с угрозой голода. Победителя назвал 9 октября глава комитета Берит Райсс-Андерсен.

«За усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов», - говорится в представлении на сайте комитета.

Всемирная продовольственная программа, является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая борется с голодом и выступает за продовольственную безопасность. В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 миллионам человек из 88 стран, которые столкнулись с нехваткой продовольствия и голодом. В 2015 году искоренение голода было признано одной из целей ООН в области устойчивого развития, говорится на сайте премии. 

В 2019 году премия мира была присуждена премьер-министру Эфиопии Абий Ахмеду Али награду «за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей», который длился 20 лет.

Премия мира Нобелевского комитета вручается в Осло, в этом году в режиме онлайн, и присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Ранее были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике, химии, физиологии и медицине и литературе. Последними будут объявлены победители в номинации «экономика». Это произойдет 12 октября.

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