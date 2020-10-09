Пикник. К юбилею Эдмунда Шклярского

Концерты "Пикника" - это всегда праздник и сказочная атмосфера, а ноябрьский концерт станет вдвойне особенным. Благодаря неиссякаемому вдохновению и творчеству Эдмунда Шклярского, вот уже почти 40 лет коллектив сопровождает невероятная популярность. Музыка "Пикника" обладает притягательной силой, а таинственный тембр голоса Эдмунда Шклярского открывает двери в фантастические миры. Каждая песня группы наполнена тонким смыслом с нотками готики и мистики.

Новая программа группы "Пикник" называется "Прикосновение". У коллектива есть песня с таким названием, и, скорее всего, она тоже прозвучит на концерте. Но смысл новой программы в другом: прикоснуться к слушателю не столько физически, сколько ментально. Проникнуть в сердца зрителей не только с помощью музыки, текста, видеорядов и визуальных эффектов, но и с помощью более тонких и порой невидимых средств коммуникации.

Конечно, такой амбициозный план потребует привлечения лучших, самых смелых и дерзких умов Санкт-Петербурга и других уголков земного шара. Нет, "Пикник" не будет использовать генераторы низких частот (это было бы слишком просто и банально). Будут другие генераторы, а на сцене появятся новые предметы. В общем все будет на стыке новейших достижении науки и музыкальной магии. Еще один сюрприз, который наверняка порадует слушателей: будет исполнена новая песня из очередного номерного альбома "Пикника", появление которого запланировано на осень 2021 года.

"Пикник", как никто другой, любит удивлять и шокировать зрителей оригинальностью своих шоу. Чтобы не потерять эффект неожиданности, музыканты не будут торопиться раскрывать все секреты новой программы. А пока можно только быть уверенными, что на концертах прозвучат любимые всеми визитные карточки группы: "У шамана три руки", "Египтянин", "Фиолетово-черный", к списку которых присоединились и песни из альбома "В руках великана", например "Сияние". На сцене обязательно появятся Кукла с человеческим лицом и гигант на ходулях, зазвучат Новоегипетский инструмент и Живая виолончель.

Фантастические эмоции гарантируют музыканты "Пикника": Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский, а также директор группы Владимир Сафронов и, конечно, группа звуко-свето-технических мастеров в лице Виктора Домбровского, Константина Петрова и Сергея Пряхина.

До встречи на концерте 14 ноября в "Крокус Сити Холле"!

На мероприятии возможно изменение конфигурации зала и ТВ-съемка.