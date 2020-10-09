Покупатель заплатит за продукты лицом

Заплатить в кафе и магазинах вскоре можно будет с помощью биометрии лица и голоса. Соответствующие технологии планируют запустить в России еще до конца 2020 года, пишут «Известия». Информацию изданию подтвердил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сообщил, что поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, будут приняты уже в обозримой перспективе.

В первом чтении законопроект был одобрен еще в июле 2019 года, однако затем его рассмотрение приостановилось. На сегодняшний день изображения лица и записи голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) можно применять только для удаленного открытия вкладов, а расширение возможностей данной системы планируется сразу после принятия закона. Анатолий Аксаков =также уточнил, что в новой версии закона будут прописаны требования к любой собираемой биометрии, в том числе — для внутренних баз банков.

В части уточнения правил хранения и обработки данных, кредитным организациям и Ростелекому (который выступает оператором ЕБС) будет дано время на приведение систем в соответствие. В Ростелекоме полагают, что именно тогда банки смогут полномасштабно внедрять биометрический эквайринг. Отмечается, что биометрическая оплата сокращает время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд. К пилотным проектам по биометрическому эквайрингу уже готовятся в гипермаркетах «Лента», в Coffee Bean, Х5 Retail Group, ВТБ, Россельхозбанке и ДОМ.РФ.

Биометрия при оплате покупок в офлайн-рознице уже вводится не только на Западе, но и в России, признает основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников. Например, в Великобритании покупки можно оплатить с помощью смартфона с функцией идентификации отпечатка пальца — если таких транзакций в Англии в 2017 году было 35%, то в 2018 году — уже 48% (среди тех, у кого есть подобные смартфоны). Acuity Market Intelligence прогнозирует, что к 2022 г. биометрия будет использоваться для подтверждения 1 трлн транзакций в год.

В России технологию оплаты покупок с помощью сканирования лица в начале этого года тестировали в супермаркетах «Лента» — пока такая услуга доступна покупателям, имеющим карты ВТБ. Банк, в свою очередь, тестирует систему с помощью ЕБС, а оператором выступает «Ростелеком». В промышленном масштабе биометрическую систему оплаты покупок планируется внедрять уже к концу текущего года. «Ак Барс Банк» и «Райффайзенбанк» также начали тестировать идентификацию клиентов при оплате покупок в магазинах. «Райффайзенбанк» уже использует эту технологию через приложение Selfie-To-Pay при оплате в «Папе Джонс», бургерных Farш и магазинах «Магнит».

Для проведения такого платежа достаточно посмотреть в камеру, установленную на кассе супермаркета — экран компьютера установлен в зоне работы кассира, рассказывает Владислав Булочников. При подтверждении личности покупателя кассиру достаточно нажать пару кнопок, чтобы провести платеж. Процедура оплаты товара на кассе сокращается в несколько раз, но доступен такой способ оплаты только тем, кто прошел сдал свои биометрические данные в банке.

Процесс безналичных расчетов и все большее развитие онлайн-продаж — это ближайшие перспективы торговли и сферы услуг, уверен эксперт. Цифровизация, использование биометрии — уже свершившийся факт, технологии внедряются постепенно и повсеместно, и все большее количество пользователей и покупателей пользуется такими инструментами.

Биометрия решает достаточно важную проблему — удаленной идентификации личности, которая требуется повсеместно, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Внедрение такой идентификации позволит удаленно проводить массу операций, например, открывать удаленно счета в банке, получать удаленно госуслуги и т.д. Данное нововведение позволит ускорить экономические процессы, потому что человеку больше не надо будет посещать ряд организаций лично, а возможно будет решать проблемы дистанционно.

Соответственно, делает вывод эксперт, у людей высвободится дополнительное время, которое они направят в другую область экономической жизни. Также, наверняка, после внедрения данных технологий потребность в определенных профессиях снизится. Высвободятся «свободные руки», которые будут направлены выполнять другую работу. Внедрения таких нововведений являются одним из двигателей роста экономики — рост населения и научно-технический прогресс.

После полной легализации биометрии, в первую очередь, финансовые организации будут активно внедрять её у себя. Данная технология, как было описано выше, не только повышает сервис для клиента, но и оптимизирует бизнес за счет сокращения ряда сотрудников. То есть компаниям удастся снизить издержки за счет сокращения штата. Поэтому в финансовой сфере можно сказать, что биометрия станет новой реальностью.

Пандемия, безусловно, ускоряет процесс принятия данного закона, считает Иван Капустянский. Вполне вероятно, что он будет введён до конца года. Быстрое развертывание системы хотя бы в рамках банковской системы позволит сократить количество людей в офисах, а соответственно, снизить заболеваемость.

Помимо банков активно внедрять биометрию будут те организации, которые имеют много офисов для приема документов, добавляет аналитик. Такой организацией является государство. Соответственно биометрия может начать внедряться в МФЦ, а со временем все услуги, которые предоставляет МФЦ в рамках «одного окна» могут предоставляться через интернет.