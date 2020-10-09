Президент Киргизии подписал указ об оставке правительства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял отставку правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым, сообщает пресс-служба главы государства. Соответствующий указ подписан главой государства сегодня, 9 октября.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку», - говорится в сообщении. Продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров премьер, его заместитель, вице-премьер-министры, члены правительства, уточняют в пресс-службе.

Протестные выступления против результатов парламентских выборов вспыхнули в Киргизии 5 октября. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов недействительными, заявив, что повторное голосование состоится в ближайшие две недели.