Прогноз погоды на декабрь 2020: Россию ждет тяжёлое начало зимы

Климатическая осень ещё не успела фактически начаться, как жителей Русской равнины уже ошарашили очередным прогнозом на начало зимы, которое, по прогнозу метеорологов будет тяжёлым. Погода продолжит удивлять, а климатические катаклизмы, ставшие нормой, никуда не денутся.

По предварительным данным синоптиков, в декабре 2020 некоторые регионы страны накроют сильные морозы, другие – обильные снегопады и метели, переходящие в буран. А где-то – зарядят зимние дожди, которые из-за ночных заморозков превратят дороги в настоящие катки. Так что при абсолютно разной климатической ситуации, погода в целом по России в декабре ожидается действительно тяжёлой.

Погода в декабре в Санкт-Петербурге и Москве. Предварительный прогноз синоптиков

В Санкт-Петербург и в Москве в декабре 2020 погода, по прогнозу синоптиков, будет почти одинаковой. Явление для двух столиц, конечно редкое, но в этом сезоне будет именно так. При этом синоптики обещают жителям Москвы и СПб тяжёлое начало зимы. В частности, в первой декаде декабря климатическая ситуация ожидается малоприятной: при температурных показателях минус 2-5, северный ветер создаст ощущение более сильного холода.

Кроме того, ожидаются мощные снегопады. Такой прогноз ощутимо отличается от того, что было в последние годы: москвичи и петербуржцы уже стали привыкать к тому, что первый месяц календарной зимы перестал быть снежным. Поэтому любителям лыжных прогулок можно только позавидовать.

Ближе к середине декабря Москву и СПб ожидают резкие перепады температуры. Оба региона будет штормить: прогнозируются снегопады, а морозы по ночам станут усиливаться местами до минус 15-20. А вот в светлое время суток столбики термометров словно безумные будут взлетать до нуля градусов. В таком сумасбродном сочетании холода и тепла две российские столицы вступят в 2021 год.

Прогноз погоды на декабрь в Сибири

Тяжёлое начало зимы обещают метеорологи и жителям Сибири. Здесь в декабре будет морозно, но сибиряков этим не удивишь. А вот высокая влажность, что крайне редко встречается зимой, например, в Восточной Сибири, где климат резко континентальный, в этом году доставит всем ужасный дискомфорт.

Так, в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье, а также в Бурятии ожидается снежная погода, без аномально низких температур. Но из-за повышенной влажности воздуха, показатели в минус 10-15 будут чувствоваться минимум, как минус 30.

Ближе к концу месяца климатическая обстановка немного стабилизируется, станет солнечно и ясно. А столбики термометров опустятся до минус 25 и ниже. Но, что удивительно, такой температурный фон будет переносится гораздо легче.

Погода в декабре в Приморье

Жителей Приморья не то, что удивит - шокирует тяжёлое начало зимы 2020/2021. И дело, как предупреждают синоптики, не обойдется лишь перепадами температуры. В первой декаде декабря специалисты метеослужб предсказывают сильнейшие снегопады, а показатели градусников зафиксируются в среднем на отметке минус 5-6. При этом ожидаются ощутимые качели – от плюс 3 до минус 15 и в обратном направлении.

Так, во Владивостоке первая неделя декабря порадует местных жителей плюсовой температурой. Но холода долго не заставят себя ждать. Погода резко изменится уже к 7-8 числу, когда воздух даже днём станет остывать до минус 6-8. Но ближе к 15 декабря вновь потеплеет до плюс 1-3. В Уссурийске также качели, пасмурно, угрюмо, но зато без значительных осадков.

Климатические кульбиты не покинут Приморский край в течение всего первого месяца зимы: синоптики прогнозируют, что температурные перепады станут менее заметными только к началу Нового года. До тех пор следует подготовится к тому, что погода будет напоминать американские горки.

Прогноз погоды на декабрь на юге России

Несмотря на в целом тёплый декабрь, начало зимы будет тяжёлым и на юге страны. По крайней мере, пока метеорологи обещают жителям южных регионов России ветреную, контрастную, но тёплую погоду, как минимум до середины месяца.

С одной стороны, можно только порадоваться за морское побережье. Но без привычных обильных ливней здесь, увы, не обойдётся. А дождь зимой, пусть даже и на юге – не самое приятное природное явление. Тем более, что в Крыму, как и на большей части Краснодарского края ночные заморозки приведу к сильному гололёду в утренние часы.

Примерно по такому же сценарию будет развиваться погодная обстановка в начале зимы в Ростовской и Волгоградской областях, но с той лишь разницей, что в минус градусники станут уходить не только после полуночи, но и днём.

Более прохладно будет в декабре 2020 на территории Ставропольского края. Особенно не повезёт жителям Кисловодска. Город-курорт, известный своими минеральными источниками, накроют совсем не кавказские морозы. В частности, с середины декабря и уже почти до наступления Нового года в ночные часы столбики термометров здесь будут опускаться до минус 15-17.