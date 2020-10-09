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Прогноз погоды на декабрь 2020: Россию ждет тяжёлое начало зимы

Москва, 09.10.2020
  • Прогноз погоды на декабрь 2020: Россию ждет тяжёлое начало зимы

Михаил Терещенко/ТАСС

Климатическая осень ещё не успела фактически начаться, как жителей Русской равнины уже ошарашили очередным прогнозом на начало зимы, которое, по прогнозу метеорологов будет тяжёлым. Погода продолжит удивлять, а климатические катаклизмы, ставшие нормой, никуда не денутся.

По предварительным данным синоптиков, в декабре 2020 некоторые регионы страны накроют сильные морозы, другие – обильные снегопады и метели, переходящие в буран. А где-то – зарядят зимние дожди, которые из-за ночных заморозков превратят дороги в настоящие катки. Так что при абсолютно разной климатической ситуации, погода в целом по России в декабре ожидается действительно тяжёлой.

Погода в декабре в Санкт-Петербурге и Москве. Предварительный прогноз синоптиков

В Санкт-Петербург и в Москве в декабре 2020 погода, по прогнозу синоптиков, будет почти одинаковой. Явление для двух столиц, конечно редкое, но в этом сезоне будет именно так. При этом синоптики обещают жителям Москвы и СПб тяжёлое начало зимы. В частности, в первой декаде декабря климатическая ситуация ожидается малоприятной: при температурных показателях минус 2-5, северный ветер создаст ощущение более сильного холода.

Кроме того, ожидаются мощные снегопады. Такой прогноз ощутимо отличается от того, что было в последние годы: москвичи и петербуржцы уже стали привыкать к тому, что первый месяц календарной зимы перестал быть снежным. Поэтому любителям лыжных прогулок можно только позавидовать.

Ближе к середине декабря Москву и СПб ожидают резкие перепады температуры. Оба региона будет штормить: прогнозируются снегопады, а морозы по ночам станут усиливаться местами до минус 15-20. А вот в светлое время суток столбики термометров словно безумные будут взлетать до нуля градусов. В таком сумасбродном сочетании холода и тепла две российские столицы вступят в 2021 год.

Прогноз погоды на декабрь в Сибири

Тяжёлое начало зимы обещают метеорологи и жителям Сибири. Здесь в декабре будет морозно, но сибиряков этим не удивишь. А вот высокая влажность, что крайне редко встречается зимой, например, в Восточной Сибири, где климат резко континентальный, в этом году доставит всем ужасный дискомфорт.

Так, в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье, а также в Бурятии ожидается снежная погода, без аномально низких температур. Но из-за повышенной влажности воздуха, показатели в минус 10-15 будут чувствоваться минимум, как минус 30.

Ближе к концу месяца климатическая обстановка немного стабилизируется, станет солнечно и ясно. А столбики термометров опустятся до минус 25 и ниже. Но, что удивительно, такой температурный фон будет переносится гораздо легче.

Погода в декабре в Приморье

Жителей Приморья не то, что удивит - шокирует тяжёлое начало зимы 2020/2021. И дело, как предупреждают синоптики, не обойдется лишь перепадами температуры. В первой декаде декабря специалисты метеослужб предсказывают сильнейшие снегопады, а показатели градусников зафиксируются в среднем на отметке минус 5-6. При этом ожидаются ощутимые качели – от плюс 3 до минус 15 и в обратном направлении.

Так, во Владивостоке первая неделя декабря порадует местных жителей плюсовой температурой. Но холода долго не заставят себя ждать. Погода резко изменится уже к 7-8 числу, когда воздух даже днём станет остывать до минус 6-8. Но ближе к 15 декабря вновь потеплеет до плюс 1-3. В Уссурийске также качели, пасмурно, угрюмо, но зато без значительных осадков.

Климатические кульбиты не покинут Приморский край в течение всего первого месяца зимы: синоптики прогнозируют, что температурные перепады станут менее заметными только к началу Нового года. До тех пор следует подготовится к тому, что погода будет напоминать американские горки.

Прогноз погоды на декабрь на юге России

Несмотря на в целом тёплый декабрь, начало зимы будет тяжёлым и на юге страны. По крайней мере, пока метеорологи обещают жителям южных регионов России ветреную, контрастную, но тёплую погоду, как минимум до середины месяца.

С одной стороны, можно только порадоваться за морское побережье. Но без привычных обильных ливней здесь, увы, не обойдётся. А дождь зимой, пусть даже и на юге – не самое приятное природное явление. Тем более, что в Крыму, как и на большей части Краснодарского края ночные заморозки приведу к сильному гололёду в утренние часы.

Примерно по такому же сценарию будет развиваться погодная обстановка в начале зимы в Ростовской и Волгоградской областях, но с той лишь разницей, что в минус градусники станут уходить не только после полуночи, но и днём.

Более прохладно будет в декабре 2020 на территории Ставропольского края. Особенно не повезёт жителям Кисловодска. Город-курорт, известный своими минеральными источниками, накроют совсем не кавказские морозы. В частности, с середины декабря и уже почти до наступления Нового года в ночные часы столбики термометров здесь будут опускаться до минус 15-17.

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