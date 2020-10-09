Пульт от YouTube

Навальные и Дудь

Главным событием русского ютуба этой недели стало интервью Алексея Навального после выписки из клиники «Шарите». Опередив всех, его взял 6 октября Юрий Дудь, прилетев в Берлин со съемочной командой. Интерес к истории «берлинского пациента» оказался колоссальный, видео собрало за первые трое суток рекордные 13 млн просмотров.

Дудь не был бы собой, если бы деликатно не подчеркнул, кто в этой истории настоящий герой, а правильнее будет сказать — главная героиня. Оказалось, что Юлия Навальная — не менее интересная фигура и бескомпромиссная личность, чем ее муж-политик. О том же свидетельствуют и большинство комментариев (а их сейчас более 180 тысяч) под видео. Поэтому решение журналиста взять интервью сразу у обоих Навальных — безусловный ход конем. Точнее, Дудем.

Первая половина двухчасового разговора на троих построена, конечно же, на вопросах о том, что интересует большую часть аудитории: как здоровье и что случилось? Зритель узнает, что именно чувствовал в самолете Алексей, каково это – находиться в коме и выходить из нее, какие он испытал галлюцинации (японский профессор, гуляющий по палате, теперь точно станет мемом). В параллель — Юлия поделилась откровениями, как научилась говорить слова «смерть» и «умирает», и как она не давала себе ни на минуту расслабиться все это время.

Стоит отметить, что Дудь, хоть и с ощутимой лояльностью к ответчику, всё-таки задавал много неудобных вопросов. Например, как вышло, что Мария Певчих находилась с Навальным в одном номере томской гостинцы, кому выгодно отравление — Путину или какой-то из башен Кремля, зачем своей агрессией политик Навальный отталкивает потенциальных последователей, зачем оскорбительно пикируется с журналистами, почему у него была такая слабая позиция относительно голосования по поправкам в Конституцию и такая лобовая, воинствующая речь на московском митинге летом 2019 года? Неизменными остались фирменные вопросы Дудя о доходах, семье, и в чем сила (брат)?

YouTube-канал Евгения Гришковца

Гришковец о главном национальном напитке

Двухчастное интервью публициста Александра Цыпкина с писателем Евгением Гришковцом в проекте «На гречке» получилось весьма остроумным. Центральной темой разговора стала жизнь литератора во время пандемии и то, насколько изоляция пагубна даже для такого интровертного занятия, как литература.

Гришковец сетует, что мир теперь окончательно переехал в онлайн. Он яростно отторгает тотальную зависимость современного человека от соцсетей, утверждая, что «сетевая жизнь» сделала из «человека читающего» «человека пишущего», мол, мы пишем километры сообщений по любому пустяку каждый день, поэтому нам некогда читать. А все настоящее не может быть ежедневным, поясняет автор, ведь чтение большой литературы требует серьезного душевного труда. Эсэмэски писать куда проще.

Затем разговор перешел в область спиртных напитков – от вина до коньяка – и их влияния на наше бытие: «Человеческие отношения выстроить в России непьющему человеку практически невозможно». Автор представил свою новую книгу «Водка как нечто большее» — ироничный цитатник о незыблемых традициях и философии самого известного в мире русского напитка.

Слушать Гришковца в этой части одно удовольствие. Особенно любопытен пассаж о глубинной символической связи водки со временем. В финале Евгений рассказал забавную байку: издатель хотел пустить под нож первый тираж «водочной» книги из-за одной курьезной опечатки — в слове «страх» потеряли первую букву, что, понятное дело, поменяло смысл высказывания. Но автор уговорил не уничтожать тираж книги и предложил авантюрный маркетинговый ход.

YouTube-канал KuJi Podcast

Екатерина Шульман пришла к стендаперам

У ютуб-паблика «KuJi Podcast» почти полмиллиона подписчиков. Ведущие его комик Тимур Каргинов и журналист Андрей Конев — известные московские стендаперы, которые обычно сами комментируют актуальную повестку, либо зовут для этого дела гостей в свою студию. Гости очень разные: от популярных коллег по сцене до писателей, журналистов и даже психиатров.

На этот раз позвали политолога Екатерину Шульман, которая тут же перехватила инициативу у бледно выглядящих ведущих и установила, как за ней водится, диктат умного человека. В итоге любой глупый вопрос по-профессорски трансформировался Шульман в содержательный ответ. К финалу интервью и вовсе перетекло в монолог, чему можно только порадоваться.

Одним из ключевых векторов рассуждений политолога выступила тема повальной склонности политиков и идеологов к злоупотреблению историческими параллелями. Шульман заметила, что намного важнее искать в прошлом не сходства, а различия с настоящим, процитировав к месту высказывание Набокова: «Сходства видит профан. Художник видит различия». Для нехудожника все — на одно лицо, для художника все — индивидуальны.

Так и в отношении истории, утверждает Екатерина Шульман, представление о сходстве эпох и явлений поверхностно, глубокий взгляд заметит различия. Значит, ими-то и следует интересоваться приличному человеку, жаждущему понимания.

Вместе с тем, Екатерина затронула злободневный вопрос о природе главенства силовых структур на примере различных государств (включая Россию) и их политических практик: «Идеология спецслужб — конспирология. Поскольку они по роду профессии имеют дело с тем, что скрывается, то, занимая доминирующую позицию в обществе, они распространяют эту точку зрения на все подряд. Как, если бы у нас власть захватили биологи, они бы везде видели микробов. Но этим не объясняется все бытие. Конспирология — это очень большое зло, это анти-рацио, пародия на разум».

YouTube-канал Meduza

Скажи Гордеевой, какой цвет

Интервью на ютубе сегодня не делает, кажется, только ленивый: всех манят зашкаливающие рейтинги Дудя, Собчак, Шихман и еще десятка хороших интервьюеров. Вот и портал «Медуза», видимо, решил подтянуть аудиторию к своему каналу и запустил новый проект «Скажи Гордеевой».

Это серия интервью с беспроигрышной кандидатурой в качестве собеседника — журналисткой Екатериной Гордеевой. Все сделано «по-взрослому», качественно: несколько локаций, профессиональные съемки, грим, монтаж, а вступительный джингл специально написала Manizha. В прелюдии каждого выпуска ведущая спрашивает у собеседника: какой ваш любимый цвет? Выбранный колор служит фоном в студийных частях интервью.

Среди первых героинь только женщины. Но зато какие! Обаятельнейшая Варвара Шмыква (звезда сериала «Чики») – девушка с поразительной искренностью и органикой «настоящий русской бабы» уровня Ноны Мордюковой. Марьяна Лысенко – главный врач московской городской клинической больницы №52, дочь Анатолия Лысенко, человека, который фактически придумал современное российское телевидение. Наталия Мещанинова — сценарист «Аритмии» и сериала «Шторм», режиссер «Сердца мира», опального «Комбината «Надежды» и сериала «Обычная женщина». О ней чуть подробнее:

Мещанинова поведала Гордеевой, что относительно политической повестки ей комфортнее находиться «не на тропе войны с шашкой и на коне», а в стороне: «Мир в хаосе. Так и надо». Важно оставаться отстраненным наблюдателем. Поэтому на вопрос «должен ли мастер культуры иметь политическую позицию» режиссер ответила, что человек не обязан принимать ту или иную сторону, у него на это может не быть душевных сил: «Когда наша страна делилась на красных и белых, то нужно каждому было выбирать, но и тогда ты имел право на аполитичность. Вот и сейчас все спрашивают: ты за Путина или нет. А я — крестьянин, я в деревне, я рыбак…»

Интересны рассуждения Мещаниновой о сексуальном насилии в семье и о воспитании детей в этом вопросе. У Натальи был тяжелый травмирующий опыт, который она описала в известном сборнике рассказов, изданном журналом «Сеанс». «В моем детстве все узнавали о сексе во дворе. Но проблема в том, что никто из взрослых не учил детей говорить «нет». Наши тела — они как будто бы нам не принадлежали». Из часового интервью зритель узнает очень многое о героине: о том, что она хотела бы родиться мужчиной, о растерянности перед новой этикой, о женском президентстве в России и о том, что стоило бы перенести Москву в Сочи — ведь там море. А почему бы и нет?