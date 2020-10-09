«Сбербанк» выдап прогнозы по наступлению пика заболеваемости COVID

«Сбербанк» спрогнозировал пики заболеваемости COVID на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR, помогающей описать динамику распространения инфекции. Модель опубликована на портале sberindex.ru и предлагает 4 сценария развития событий для Москвы и России, исходя из соблюдения эпидемиологических мер.

Пик заболеваемости, согласно данному прогнозу, может наступить в России 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше - 17 – 24 октября. При условии соблюдения всех мер жителями в Москве пик наступит 17 октября, а пиковые значения будут составлять 4895 заразившихся в день. При единичных нарушениях пик придется на 20 октября (+ 5221 инфицированных в день), в случае полного несоблюдения мер безопасности пик в столице придется на 24 октября, с суточным приростом 7969 заболевших.

В России модель прогнозирует наступление пика 8 ноября вне зависимости от того, как будут вести себя граждане: соблюдать, редко нарушать или вести себя, как обычно. Суточный прирост заболевших при разных моделях поведения граждан составит 16,8 тыс., 17,6 тыс. и 23,3 тыс. человек соответственно.