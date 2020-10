WSJ: судовой трафик Северного морского пути достиг рекордного уровня

В этом году в Арктике было самое теплое лето за все время метеонаблюдений. Чем больше тает льда в северных широтах, тем больше кораблей проплывает мимо берегов Сибири и тем оживленнее становится Северный морской путь (СМП).

В январе-июне 2020 года СМП, связывающим Балтику с Аляской, воспользовались 71 судно, пишет The Wall Street Journal (WSJ). В первые полгода зафиксированы 935 проплытий по СМП. Рост показателей по сравнению с тем же периодом прошлого года – двузначный. Еще больше разница по сравнению с 47 судами и 572 проплытиями в первые шесть месяцев 2018 года.

Северным морским путем в теплое время года, когда он свободен от льда, пользуются в основном для перевозки российских энергоносителей, а также других грузов. Его главное достоинство – сокращение времени плавания между Азией и Европой в среднем на 10 дней по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

Оживленнее всего на СПМ в июле-ноябре. В Москве рассчитывают, что круглогодичная навигация в арктических водах начнется уже в 2024 году.

«Кораблей сейчас значительно больше, потому что лед тонкий и для плавания не нужны ледоколы,- объясняет Арне Холл, главный редактор норвежского информагентства High North News, которое мониторит СМП.- Северный морской путь нуждается в очень больших инвестициях для привлечения крупных грузовых кораблей, но грузопотоки растут. Если лед продолжит таять с нынешней скоростью, то он станет неплохой альтернативой другим маршрутам для перевозки грузов из северного Китая в Европу».

Американская частная исследовательская организация National Snow and Ice Data Center заявила в сентябре, что это лето было самым теплым за всю историю метеонаблюдений. К концу лета площадь льда в Арктике сократилась до 3,74 млн км². Это почти вдвое меньше 6,7 млн км², средней площади льда в северных широтах в 1979-2000 годах.

В основном СМП сейчас пользуются танкеры, перевозящие нефть и газ НОВАТЭКА и Газпрома европейским и азиатским покупателям. При строительстве этих кораблей учитывается, что они будут плавать по арктическим водам, покрытым льдом. Не удивительно, что они очень дорогие. Нередко такие суда стоят дороже 200 миллионов долларов, т.е. более чем вдвое дороже аналогичных судов, предназначенных для плаваний по обычным океанам.

Президент Путин уверен, что СМП будет играть ключевую роль в развитии Арктики и станет глобальным транспортным маршрутом. В Москве рассчитывают, что в этом году по этому маршруту будут перевезены 32 млн тонн. Это на 78% больше 18 млн тонн, перевезенных в 2018 г. НОВАТЭК, к примеру, прогнозирует, что к 2030 году перевезет по СМП около 52 млн тонн сжиженного газа.

Активно используют Северный морской путь, отмечает WSJ, такие крупные транспортные компании как Cosco Shipping Holdings Co. Ltd., Nordic Bulk Carriers A/S и Golden Ocean Group. Мировой лидер среди контейнерных перевозчиков датская компания Moller-Maersk в конце позапрошлого года отправила из Владивостока в Санкт-Петербург, так сказать, на разведку контейнеровоз с замороженной рыбой.

WSJ считает, что несмотря на всю важность, у СМП имеются и минусы, которые могут не позволить ему стать главным мировым транспортным маршрутом. Обычно грузы между Азией и Европой перевозят огромные грузовые корабли, способные взять на борт более 20 тыс. контейнеров. Однако из-за небольшой глубины на отдельных участках СМП пользоваться ими могут контейнеровозы, берущие на борт не более 5 тыс. контейнеров. К тому же, на СМП нет перевалочных портов.

Явно не сбываются пока и ранние надежды на крупные китайские инвестиции в развитие инфраструктуры СМП. Транспортные гиганты типа Cosco и China Merchants Holdings Ltd. тратят миллиарды на развитие южных портов, связывающих Азию и Европу посредством автомобильных и железных дорог в рамках проекта «Один пояс, один путь», и не очень торопятся инвестировать в развитие Северного морского пути.

Крупнейший французский контейнерный перевозчик CMA CGM SA и немецкий Hapag-Lloyd AG заявили, что не планируют пользоваться СМП, чтобы не нанести ущерб окружающей среде.

«СМП растет и вполне подходит в качестве маршрута, когда нужно быстро перевезти груз в какой-то один порт,- заявил в интервью WSJ высокопоставленный менеджер Cosco.- Однако он не заменит Суэцкий канал».