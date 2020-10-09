Собран почти рекордный урожай зерна

Битва за урожай выиграна

127 млн тонн зерна обмолочены с 92,4% посевной площади (с 44,3 млн га), сообщил Минсельхоз данные на 8 октября 2020 года. Из них пшеница обмолочена с площади 28,6 млн га или 97,3% к посевной площади. Намолочено 86,7 млн тонн пшеницы при урожайности 30,3 центнеров с гектара (урожайность зерновых в целом составила 28,7 ц /га).

Можно отметить, что еще летом минсельхоз США (USDA), чьи оценки считаются одними из самых точных, повышал прогноз по сбору урожая в РФ, но давал только 78млн тонн, без учета Крыма. На черноморском полуострове собрали 1 млн 12 тыс. т, так что общий сбор существенно превзошел прогнозы.

Темпы уборки и показатели урожайности в этом году существенно превышают уровень прошлых лет, отметил на заседании правительства и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Отмечу, что в 2020 году мы рассчитываем получить не менее 82 миллионов тонн пшеницы, что на 7,5 млн тонн выше уровня 2019 года», — сообщил он. Собрать урожай необходимо почти с 80 млн гектаров посевной площади.

Рекордным был урожай 2017 года, когда собрали 134,1 млн тонн зерна. Пшеницы было намолочено 88,1 млн тонн.

По ряду других видов растительных культур министр характеризует ситуацию, как благополучную. Ожидается сбор около 22 млн тонн картофеля, масличных культур — до 21,5 млн, урожай овощей – свыше 14 млн тонн. «Таким образом, планируемый объем урожая позволит исполнить все установленные госпрограммой целевые показатели по продукции растениеводства, — уверен Дмитрий Патрушев. — За счет этого будут обеспечены внутренние потребности нашей страны и реализован экспортный потенциал АПК».

В то же время, аналитики отмечают не столь высокие урожаи по другим культурам. И, при несомненно положительных итогах и ожиданиях, цены на сельхозпродукцию на магазинных прилавках растут, хотя заметный рост наблюдается только по нескольким позициям. Продолжат они расти и дальше.

Дефицита не случилось

Агропром — один из немногих секторов экономики, который смог реализовать весь потенциал, невзирая на сложный год и пандемию, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. У него был достаточный запас прочности и значительная господдержка. Успехи в производстве зерновых во многом связаны с расширением посевных площадей: их рост составил 3,9%, рост площадей под пшеницу — 8%.

Еще один фактор — улучшение урожайности, отмечает аналитик. Так, сейчас средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 28,6 ц/га против 26,9 ц/га годом ранее, урожайность пшеницы достигла 30,4 ц/га.

Таким образом, согласно обновленным оценкам, в этом году урожай пшеницы может составить 83 млн т, валовый сбор зерна – почти 130 млн т. такие показатели могут привести к росту экспортного потенциала РФ в текущем сезоне, полагает аналитик. По разным оценкам аналитических агентств, вывоз зерна за сезон 20/21 может достичь 50 млн т, в том числе пшеницы до 39-40 млн т.

50 млн т зерна — это оптимальный объем, который вполне могут экспортировать аграрии, однако здесь вывоз будет ограничиваться за счет решения правительства по квоте, которая как и в прошлом году, будет сдерживать экспортеров.

На текущий момент, объем квоты не известен, однако по прежней оценке Минсельхоза экспортный потенциал по зерну выводился на уровне 45 млн т, что пока является ориентиром по квоте на период с января по июнь 2021. В случае такого сценария экспорт в любом случае превысит показатели прошлого года, уверен Алексей Антонов. В минувшем сельхозгоду было экспортировано 44,3 млн т зерна, в том числе 34,8 млн т пшеницы.

В целом, согласно оценке Минсельхоза, общий объем производства сельхозпродукции в нашей стане по итогам 2020 года может увеличиться от 3 до 4%. Высокую оценку работы отрасли ведомство дает еще и потому, что в разгар ажиотажного спроса на продукты питания не было допущено дефицита и цены находились в приемлемых границах. Наиболее заметный рост, помимо производства зерновых, можно отметить в таких сферах как свиноводство и молочное животноводство, наиболее заметное снижение отмечается в производстве сахарной свеклы и подсолнечника, заключает аналитик.

Ценопада не было и не будет

И все же, полагает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман, успех 2020 года по объёмам сбора зерновых — статистический, он связан в основном с относительно низкими показателями прошлого года. Причём урожайность с единицы площади повысилась ненамного. Намолочено больше зерна на 5,1% , в том числе пшеницы — на 3% с 1 га к 18 сентября 2020 года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, по данным Росстата. Но увеличились посевные площади. Поэтому общий сбор повысился за этот период на 15,3% по зерну в целом, и на 19,5% по пшенице.

В то же время, по другим культурам показатели ниже. Получено семян подсолнечника на 23,3% , а сахарной свёклы — на 16,2% меньше, чем в прошлом году, урожайность с гектара сократилась примерно на столько же. Меньше прошлогоднего ожидается сбор ржи, гречихи в этом году.

Цены в рознице не всегда адекватны изменениям в производстве сельхозкультур, продолжает Марк Гойхман. Например, по зерну за три квартала 2020 года реализация сельхозорганизациями увеличилась на 15,6%, прежде всего из-за сравнения с трудным прошлым годом, когда она упала на 28,2% за 8 месяцев. Но даже при таком существенном повышении поставок, розничные цены на данную продукцию увеличились за три квартала 2020 года: на хлеб — на 5%, на крупы и бобовые — на 20,4%, на макаронные изделия — на 7,5%, по данным Росстата. В целом продовольственные товары подорожали на 3,3%, что несколько выше общей потребительской инфляции (3,03%).

Соответственно, заключает эксперт, вряд ли стоит ожидать существенного уменьшения роста цен на продукцию АПК. Они в основном определяются не только и не столько урожаем, сколько общими факторами инфляции.