США обвинили Россию, Китай и Иран в том, что они мешают заполучить им вакцину от COVID-19

Россия, Китай и Иран являются главными противниками на пути получения США вакцины от COVID-19, рассказал руководитель Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

«Я бы сказал, что три игрока – Китай, Россия и Иран – пытаются помешать нам получить вакцину», – сказал он. Эванина при этом не уверен, что у Москвы получиться вывести на мировой рынок вакцину от коронавируса своего производства. Он настаивает на том, что эти три страны «пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать США».

В США проходят клинические испытания нескольких вакцин против коронавируснйо инфекции нового типа. Препараты разрабатываются компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Президент США Дональд Трамп пообещал, что эффективная вакцина американского производства станет доступна американцам ко дню президентских выборов 3 ноября. О готовности одобрить препарат до завершения третьей фазы клинических испытаний заявил руководитель FDA Стивен Хан в изданию Financial Times.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована российским Минздравом в августе этого года. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В октябре завершается третья фаза клинических испытаний вакцины, разрабатываемой в центре «Вектор». Над еще одним препаратом подобного типа работают в институте им. Чумакова.