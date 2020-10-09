Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

AFKS +8,3%

ALRS +5%

NVTK +3,8%

АФК «Система» подорожала за неделю на 8,31% до 23,74 рубля за акцию. Котировки компании продолжают расти на фоне подготовки интернет ритейлера Ozon (42,9% принадлежит «Системе») к IPO, которое должно пройти в конце текущего или начале следующего года. Ozon может быть оценен в 3-5 млрд долларов.

На 5,01% подорожала за неделю «Алроса». Одна акция стала стоить 77,7 рубля. Акции компании растут на фоне слабого рубля, одобренных закупок алмазов Гохраном и ожиданий сильного пятничного отчета. В ходе торгов котировки обновляли сентябрьский максимум.

Акции «Новатэка» выросли до 1090 рублей за одну, или на 3,83% перед дивидендной отсечкой. 8 октября был последний день, когда бумаги торговались с дивидендами, и теперь можно ожидать долгого закрытия дивидендного гэпа.