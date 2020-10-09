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Центр «Вектор» планирует зарегестрировать свою вакцину от COVID 15 октября

Москва, 09.10.2020

Центр «Вектор» планирует зарегистрировать свою вакцину от коронавируса 15 октября, рассказал глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в интервью порталу стопкоронавирус.рф

Руководитель отметил, что первыми доступ к вакцине получат участники пострегистрационных клинических исследований, - в общей сложности 30 тыс. человек.

«Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет», -уточнил Максютов.

Разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах центр «Вектор» получил 24 июля. Первые добровольцы были вакцинированы данным препаратом уже 27 июля. Клинические исследования завершены 30 сентября, полностью процедура регистрации завершиться 15 октября.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована российским Минздравом в августе этого года. Препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Над еще одним препаратом подобного типа работают в институте им. Чумакова.

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