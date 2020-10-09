Украина просит Google и Apple заблокировать российские приложения

СБ Украины направила запрос в компании Google и Apple по блокировке российских приложений, в отношении которых введены санкции, и работающих на их сервисах Play Market и App Store, говорится в сообщении украинской СБ в Telegram.

Ранее СБ Украины уже обращалась с просьбой к Google и Apple с просьбой удалить из своих магазинов санкционную продукцию, в том числе и приложение «ВКонтакте». В настоящее время переговоры в американскими IT-компаниями продолжаются. По словам представителя СБ, уже наметились «определенные подвижки» в решении этого вопроса со стороны Apple.

Помимо этого, служба отправила информационное письмо в украинский МИД с просьбой проинформировать иностранные компании, работающие на Украине, о необходимости соблюдать требования действующего законодательства.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил брать на учет всех пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине. По его словам вопрос о прекращении работы на Украине российское сети «ВКонтакте» будет решен в ближайшее время.