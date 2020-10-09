В Apple заявили, что не требовали от Telegram удалять каналы по Белоруссии

Apple не требовала от администрации мессенджера Telegram удалять каналы по Белоруссии. Как говорится в заявлении компании, выдержки из которого публикует РИА Новости, Apple попросила предпринять действия по удалению персональных данных, которые были размещены без согласия этих лиц, передаёт РИА Новости.

В Apple пояснили, что компания получила запросы от пользователей, в которых говорится о том, что их личная информация, в том числе имена и номера телефонов, раскрывалась в этих каналах Telegram.

«Мы связалась с администрацией Telegram, чтобы проинформировать о полученных запросах. Также мы потребовали предпринять немедленные действия по удалению информации, которая раскрывает личные данные в Сети Интернете без согласия этих лиц», – подчеркнули в Apple, добавив, что администрация мессенджера пообещала незамедлительно провести расследование по данной ситуации.

Ранее сообщалось https://expert.ru/2020/10/8/apple-potreboval-ot-telegram-zablokirovat-neskolko-kanalov/, что накануне основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что компания Apple потребовала от мессенджера закрыть три канала, которые публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии.

«Я думаю, что это не чёрно-белая ситуация, и я бы предпочел оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», ­– написал Дуров в своём телеграм-канале.

Суммарное число подписчиков этих трех каналов составляет около 100 тысяч.