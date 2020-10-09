В Бейруте снова прогремел взрыв

В столице Ливана снова произошел сильный взрыв и пожар на складе с топливом. На данный момент сообщается о трех погибших и нескольких раненых.

4 августа 2020 года, в порту Бейрута произошел пожар, в результате которого взорвалось 2750 тонн хранившейся там аммиачной селитры. В результате взрыва около 160 человек погибло, а 6 тыс получили ранения. Взрывам была разрушена третья часть города и около 300 тыс человек остались без жилья.

Спустя месяц в порту Бейрута произошел сильный пожар – столб пламени и черного дыма поднимался на десятки метров. Очаг возгорания оказался близок к эпицентру взрыва, который уничтожил порт месяц назад. По сообщению местных властей пожар был на складе с автомобильным маслом и покрышками.