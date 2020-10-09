В Европе и мире рекордное число заражений коронавирусом

9 октября в Европе зафиксировали 109 749 суточных случаев заражения SARS-CoV-2, что стало рекордным значением с начала пандемии – сообщает Reuters.

Растет так же и количество выявленных заражений коронавирусом в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения за 8 октября во всех странах было зафиксировано 338 799 новых случаев заражения коронавирусом.

В России за 9 ноября было выявлено новых 12 126 случаев заражения коронавирусом, что так же стало рекордным показателем с момента начала пандемии.