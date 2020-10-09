В Кремле не исключают новых ограничений из-за коронавируса

Из-за роста числа новых случаев коронавирусной инфекции не исключено принятие «дополнительных решений» со стороны оперштаба правительства и региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не уточнил есть ли конкретные решения о новых мерах, сообщив, что вероятен некоторый контроль при въезде в регионы РФ, речь о перекрытии государственных границ пока не идет.

«Допустимы определенные меры контроля въезжающих в регион», - рассказал Песков на встрече с журналистами. Границы с регионами перекрывать в данный момент не планируется, добавил он.

«Как не было, так и нет таких мер, конечно», - сообщил Песков. В случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом, «это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов», добавил Песков.

«Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно - не могу сказать», - добавил он.

Ранее сообщало о рекордном числе новых случаев коронавируса за сутки: в России за последние 24 часа выявлено 12 126 новых случаев COVID-19, из них 27% новых больных не имели клинических проявлений инфекции. Данный показатель стал рекордным за все время распространения коронавируса в России, ранее пиковыми значениями считались показатели 11 мая, когда число заболевших составило 11 656 новых случаев. Нарастающим итогом число заболевших в стране выросло до 1 272 238.