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В Минздраве прокомментировали информацию о побочных действиях лекарства от COVID

Москва, 09.10.2020

После применения препарата от коронавирусной инфекции на базе фавипиравира у пациентов, которым применялась данная терапия, не выявлено серьезных побочных эффектов, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов на встрече с журналистами. Препараты включены в систему обязательной маркировки движения лекарств, которая позволяет контролировать продажу каждой упаковки, с момента регистрации, пояснил чиновник.

«Фармаконадзор, в соответствии с законодательством, осуществляет Росздравнадзор. Случаев серьезных нежелательных побочных реакций на применение препаратов в нашей стране не зафиксировано», - добавил Кузнецов. Препарат уже доказал свою эффективность и безопасность, он зарегистрирован в качестве лечебного средства для применения у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, уточнил представитель Минздрава. Безопасность препарата доказана по результатам «трех фаз клинических исследований», резюмировал Кузнецов.

Ранее сообщалось о возможном отрицательном влиянии на центральную нервную систему японского препарата «Авиган», применяемого для лечения коронавирусной инфекции. В частности, в инструкции в качестве возможных нарушений указываются синдром ночного хождения и быстрого бега, а также повышенный риск падений.

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