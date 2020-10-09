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В Москве из-за коронавируса могут приостановить работу ночных клубов, баров и караоке

Москва, 09.10.2020

Власти российской столицы могут на время эпидемии коронавируса COVID-19 закрыть для посещения ночные клубы, бары и караоке. Как передаёт РБК со ссылкой на свои источник в мэрии Москвы, это связано с тем, что в городе не спадает пассажиропоток.

«Необходимо срочно хотя бы частично сократить количество больших групп людей, собирающихся, иначе позже придётся вводить такие же жёсткие ограничительные меры, какие были весной», – пояснил один из собеседников агентства.

При этом отмечается, что о приостановке работы ресторанов, кафе и других мест, куда посетители приходят, чтобы сидя за столом покушать и выпить, речи пока не идёт. А вот ночные и чисто питейные заведения с большим количеством людей, вызывают у московских властей серьёзную озабоченность с точки зрения распространения коронавируса.

Как могут быть реализованы новые ограничительные меры, источник РБК пока ну уточнили. По их словам, остаётся открытым вопрос, по каким критерием относить такие заведение исключительно к питейным.

«В частности, в городе много заведений с так называемыми смешанными режима работы. То есть днём – это ресторан, вечером – бар, а после полуночи – ночной клуб», – пояснили источники РБК.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключают новых ограничений из-за коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, из-за роста числа новых случаев COVID-19 не исключено принятие «дополнительных решений» со стороны оперштаба правительства и региональных властей. При этом он не уточнил есть ли конкретные решения о новых мерах, отметив, что вероятен некоторый контроль при въезде в регионы страны. А вот речь о перекрытии государственных границ пока не идёт.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 12 126 новых больных коронавирусом. Этот показатель стал рекордным за все время распространения этой инфекции в нашей стране. Ранее пиковыми значениями были показатели 11 мая, когда число заболевших составило 11 656 новых случаев.

Всего к утру 9 октября общее число заболевших COVID-19 в России достигло 1 272 238. За время эпидемии от COVID-19 излечилось 1 009 421 (+7 092), активных случаев – 240 560 (+4 833). Жертвами коронавируса в России стали 22 257 человек (+201).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3 701 новых инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+469), Подмосковье (+411), Ростовская область (+265) и Нижегородская область (+247).

Заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф

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