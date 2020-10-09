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Власти Москвы объяснили, зачем нужны сведения о сотрудниках на удаленке

Москва, 09.10.2020

Сведения о сотрудниках, которых по требованию мэрии Москвы работодатели перевели на удаленный режим, нужны московским чиновникам для оценки пассажиропотока в столице, рассказал заместитель руководитель департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов. Он уточнил, что сведения будут носить неперсонифицированный характер, а ее сбор не нацелен на отслеживание передвижения и конкретногоместонахождения сотрудника.

«Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», - заявил чиновник в ходе встречи с представителями бизнеса.

Иванов заявил, что главной задачей всех принимаемых столичными властями мер, является снижение числа социальных контактов москвичей для разрыва цепочек распространения коронавирусной инфекции.

Мэра Москвы Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести на уделенные режим работы не менее 30% своих сотрудников, и предоставить столичным властям данные о своих сотрудниках, которые будут работать на удаленке. Работодатели обязаны предоставить номера мобильных телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт «Тройка». Начиная с 12 октября за несоблюдение данных правил начнут штрафовать.

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