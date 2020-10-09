XXIV международная конференция Роспатента «Трансформация сферы интеллектуальной собственности в современных условиях»

Традиционная международная конференция Роспатента станет главной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития сферы интеллектуальной собственности, механизма управления системными изменениями предпринимательской среды, международного сотрудничества, цифровизации, современной патентной аналитики, а также охраны и защиты интеллектуальных прав.

В конференции примут участие представители органов государственной власти, иностранных патентных ведомств, общественных организаций и бизнес-сообщества, а также изобретатели, патентные поверенные, авторитетные юристы. Они обсудят инструменты защиты интересов государства в области научно-технического сотрудничества, коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности, направления совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, проблемы подготовки кадров с компетенциями в сфере искусственного интеллекта. Участники мероприятия также смогут обсудить вопросы, связанные с применением на практике недавно принятого закона о географических указаниях, отличие нового объекта интеллектуальных прав от наименования места происхождения товара.

Одной из ключевых тем повестки станет дискуссия о защите прав интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств, в том числе о борьбе с так называемыми «вечнозелеными патентами». Специалисты Роспатента расскажут о заявках и патентах на изобретения, способных помочь в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, представители ведомства проконсультируют участников конференции по всем интересующим их вопросам.

Программа конференции доступна по ссылке: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/program-24-conference-rospatent.pdf.

Дополнительная информация об условиях проведения конференции:

https://rospatent.gov.ru/ru/sourses/multimedia/video/international-conference-rospatent-102020