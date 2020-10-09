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В России выявлено рекордное число новых случаев заболевания COVID

Москва, 09.10.2020

В России за последние 24 часа выявлено 12 126 новых случаев COVID-19, из них 27% новых больных не имели клинических проявлений инфекции, сообщает оперштаб. Данный показатель стал рекордным за все время распространения коронавируса в России, ранее пиковыми значениями считались показатели 11 мая, когда число заболевших составило 11 656 новых случаев. Нарастающим итогом число заболевших в стране выросло до 1 272 238.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 126 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 272 (27,0%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении. В оперштабе добавили, что темп прироста составил 1%.

Число безвозвратных потерь за весь период составляет 22 257 человек, за последние 24 часа умер 201 человек. Поправились за все время 1 009 421 человек, выписаны из больниц за последние сутки 7 092 человека.

По-прежнему наиболее высокие показатели прироста больных отмечаются в Москве, где выявлен 3 701 новый случай. На втором месте Санкт-Петербург (+469), на третьем Московская область (+411). В пятерке Ростовская область (+265) и Нижегородская область (+247).

 

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