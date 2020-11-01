Армения взяла в плен еще одного турецкого наемника из Сирии

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян в своем телеграм-канале опубликовала видео допроса пленного сирийца, который воевал в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Это житель села Зиядия провинции Идлиб 988 года рождения Юсуф Алаабет аль-Хаджи.

30 октября, информационный центр Нагороного Карабаха распространил видео допроса с пленным боевиком из Сирии – Мехредом Мухаммадом Альшхером, прошедшим подготовку в турецком лагере и воевавшим на стороне Азербайджана.

Ранее Армения неоднократно заявляла об участии турецких войск и наемников из Сирии в войне на стороне Азербайджана.

Вчера, 31 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что единственный способом прекращения войны является признание Арменией своего поражения, и уход из Нагорного Карабаха. Кроме того, Алиев попросил «сопредельные страны» держаться в стороне от войны в Карабахе.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года.