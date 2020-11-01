Азербайджан продолжает наступление в Карабахе

Азербайджан продолжает широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе и обстреливает населенные пункты – заявили в министерстве обороны Армении.

Авиаударам и артиллерийским обстрелам подвергся город Мартуни, из установок «Град» и «Смерч» были обстреляны села Аветараноц, Сзнек, Шуши и Карин Так. Боевые действия развернулись на юго-западном, юго-восточном и северном направлениях Нагорного Карабаха – сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Азербайджан так же обвинил Армению «в срыве перемирия» и ударам по позициям своих вооруженных сил.

Вчера, 31 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что единственным способом прекращения войны является признание Арменией своего поражения и уход из Нагорного Карабаха. Кроме того, Алиев попросил «сопредельные страны» держаться в стороне от войны в Карабахе.

30 октября, информационный центр Нагороного Карабаха распространил видео допроса с пленным боевиком из Сирии – Мехредом Мухаммадом Альшхером, прошедшим подготовку в турецком лагере и воевавшим на стороне Азербайджана.

Ранее Армения неоднократно заявляла об участии турецких войск и наемников из Сирии в войне на стороне Азербайджана.

10 и 18 октября Армения и Азербайджан так же заключали соглашения о прекращении огня. Однако боевые действия продолжились сразу после подписания соглашений.

Война Нагорном Карабахе между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами продолжается с 27 сентября этого года.