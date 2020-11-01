Две беды российской авиации

На устаревший морально и физически российский авиапарк наложилась другая проблема – катастрофическое падение пассажирских перевозок из-за кооронавируса. «Сегодня справедливо говорят, что коронакризис не имеет аналогов с точки зрения влияния на глобальную авиацию. И действительно, столь мощного обрушения мировых пассажирских перевозок не было с момента окончания Второй мировой войны. Последствия 11 сентября 2001 года — маленькая ямка по сравнению с пропастью падения перевозок из-за пандемии», – пишет журнал «Эксперт» в редакционной статье.

Во всем мире главным драйвером ее поддержки стало государство. Например, группа Lufthansa договорилась с властями Германии о передаче им пакета в 20% акций в обмен на предоставление помощи в размере 9 млрд евро. Альянс Air France — KLM получил в общей сложности 10,4 млрд евро. Россия не стала исключением: отрасль была внесена в число наиболее пострадавших, а в мае правительство приняло решение выплатить авиаперевозчикам субсидии в размере 23,4 млрд рублей. Однако условия предоставления этих субсидий таковы, что, по последним имеющимся данным Росавиации, на начало августа авиакомпании получили только около 11,7 млрд рублей. При этом наибольшая доля пришлась на группу «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей. Подробнее о состоянии и перспективах российской авиационной отрасли читайте в статье: «Авиацию дозаправляют деньгами и преференциями».