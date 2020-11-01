Китайская экономика не станет локомотивом мировой

Китай быстрее других выходит из кризиса связанного с коронавирусом ­– по итогам трех кварталов 2020 года экономика выросла на 0,7%. Вероятнее всего, китайская экономика окажется единственной, из крупных стран, кому удастся вырасти по итогам 2020 года. Этот рост дорого обошелся китайской казне. Всем малым предприятиям, микропредприятиям и индивидуальным предприятиям была предоставлена отсрочка взносов по подоходному налогу не только на текущий год, но и на 2021-й. Новый объем снижения налогов и сборов должен превысить 2,5 трлн юаней (примерно 25 трлн рублей по текущему курсу рубля к юаню). Подробнее о перспективах китайской экономике читайте в свежем номере журнала «Эксперт».