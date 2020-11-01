Коронавирус в России: зафиксирован очередной рекорд по новым заболевшим

За последние сутки в нашей стране выявили 18 665 новых заболевших коронавирусом. Это новый суточный максимум за свё время пандемии.

Всего к утру 1 ноября общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 1 636 781. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 225 673 (+10 259) россиян, активных случаев – 382 873 (+8 161). Жертвами коронавируса в стране стали 28 235 человек – 245 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 5261 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+896), Подмосковье (+545), Нижегородская область (+394) и Архангельская область (+365).

Напомним, 31 октября выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве умерло 52 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 6 820 человек. Днём ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 55 пациентов и было выявлено 4 952 новых случаев инфицирования.

С 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.