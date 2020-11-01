СМИ: на улицах Минска появилась бронетехника с пулеметами

Белорусское издание TUT.BY опубликовало в своем телеграм-канале фотографию бронеавтомобилей с крупнокалиберными пулеметами на крыше, которые двигаются по улицам Минска. Помимо этого, в центр белорусской столицы стягивается другая военная и гражданская спецтехника, личный состав милиции и армии, перекрываются отдельные участки города. Поезда метро проходят станции в центре города без остановок и отключен мобильный интернет. Таким образом белорусские власти готовятся к очередному воскресному маршу оппозиции.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич выступил с видеообращением, в котором заявил о готовности применить боевое оружие против митингующих.

30 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция перешла за «красные линии». «Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские флаги на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем... Если кто-то тронет военнослужащего, я уже замечания делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решимость», – сказал Лукашенко.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа этого года, после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.